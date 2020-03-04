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شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: الإصلاح وراء قدرة الحوثيين اجتياح فرضة نهم والجوف بسبب تركيا والان مع التفاصيل
الأربعاء 4 مارس 2020
كشفت مصادر خاصة، عن أن حزب التجمع اليمني للإصلاح "إخوان اليمن"، كان وراء قدرة الحوثيين باجتياح فرضة نهم والجوف.
وذكرت مصادر وفقا "اليمن العربي" يتساءل البعض، كيف استطاعت مليشيات الحوثي اجتياح نهم والفرضة والجوف خلال شهر رغم أنهم قلة قليلة وتسليحهم كان على وشك النفاذ بعكس الجيش الوطني ، ولماذا في هذا التوقيت بالذات؟".
وتابعت المصادر:"الإجابة بسيطة جداً ، بالنسبة للعدد فالإجتياح كان تسليم من قبل الجيش الوطني الذي يسيطر عليه الإخوان بنهم والفرضة والجوف".
ومضت "أما التسليح فالسلاح الذي سلمه الإخوان بنهم للمليشيات الحوثية اجتاحوا به الجوف والسلاح الذي سلمه لهم الإخوان بالجوف سيجتاحون به مأرب وهكذا".
أشارت "أما التوقيت فقد أرادها حزب الإصلاح الإخواني إحراج للمملكة قبل الذكرى السادسة لإنطلاق عاصفة الحزم ليظهروا المملكة أمام العالم في موقف الضعيف وخاصة أن التسليم للمليشيات الحوثية يتزامن مع الحرب التي يشنها المحتل التركي ضد سوريا ليرسلوا رسالة للمملكة أن القوة التركية لاتقهر".
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