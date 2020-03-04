شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تغلق جميع المدارس والكليات بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

قررت الحكومة الإيطالية، اليوم الأربعاء، غلق المدارس في جميع أنحاء البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن الحكومة أغلقت المدارس والكليات في المناطق الأكثر تضرراً في شمال البلاد قبل نحو عشرة أيام، وفرضت حجراً صحياً على عدة بلدات في بؤرة التفشي.

في المقابل، واصلت العدوى الانتشار حيث بلغ عدد الوفيات 79 على الأقل إضافة إلى إصابة أكثر من 2500 شخص.