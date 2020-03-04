شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربي: تجاوزات إيران تستوجب موقفًا عربيًا موحدًا والان نبدء بالتفاصيل
وأعرب الدكتور السلمي في بيان له اليوم عن إدانته لما يقوم به النظام الإيراني من دورٍ تخريبي وتجاوزات مستمرة لتقويض دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، واحتلاله للجزر الإماراتية الثلاث بالخليج العربي، وتدخله السافر في الشؤون الداخلية للدول العربية، وتكوينه للميليشيات داخل الدول العربية ودعمها بالمال والسلاح.
وشدد رئيس البرلمان العربي على أن تجاوزات وتهديدات النظام الإيراني تستوجب موقفًا عربيًا موحدًا لإيقافها، منوّهًا بأن البرلمان العربي يعمل حاليًا على إعداد "إستراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي"، وهي تتضمن في أحد محاورها التصدي للتدخلات السلبية للنظام الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية، ووقف أعماله العدائية التي تستهدف أمن المنطقة والعالم.
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