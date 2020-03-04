شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعليم الإيطالية تنفي صدور قرار بإغلاق المدارس والان نبدء بالتفاصيل

نفت وزيرة التعليم الإيطالية لوتشيا اتسولينا إصدار أي قرار لإغلاق المدارس في كل أنحاء البلاد.

ونقلت وكالتا "انسا" و"ادنكرونوس" للأنباء اليوم عن اتسولينا قولها:" ليس هناك إغلاقات حتى الآن"، ومن المنتظر أن يصدر قرار حول هذا الموضوع خلال الساعات المقبلة.

وكانت وسائل إعلام إيطالية قد ذكرت في وقت سابق أن الحكومة أغلقت المدارس والكليات في المناطق الأكثر تضرراً في شمال البلاد قبل نحو عشرة أيام وفرضت حجراً صحياً على عدة بلدات في بؤرة التفشي.