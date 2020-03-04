شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تعلن عن تعافي أول حالة لـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة بمملكة البحرينعن تعافي أول حالة من فيروس كورونا (كوفيد 19) لمواطن بحريني، وإخراجه من مركز العزل والعلاج، وذلك بعد تلقيه الرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص في إحدى المراكز الخاصة بالعزل والعلاج، وفق أفضل المعايير الدولية بحسب ما أوصت به منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت الوزارة أنه تقرر إخراج الحالة بعد إجراء الفحوصات المخبرية والتأكد من خلوها من الفيروس، مؤكدةً، أنها ستواصل متابعة الحالة المتعافية طبيا بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.

وذكرت وزارة الصحة ان المواطن المتعافي هو من العائدين من إيران خلال شهر فبراير الماضي قبل اعلان ايران تفشي الفيروس في مدنها.

وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين والمقيمين العائدين من إيران خلال شهر فبراير الماضي قبل إعلان إيران تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 بمدنها الاتصال على الرقم 444 لجدولة موعد الفحص، أو التسجيل الإلكتروني عبر الرابط ‏www.moh.gov.bh/444