شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تعلن عن تعافي أول حالة لـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الوزارة أنه تقرر إخراج الحالة بعد إجراء الفحوصات المخبرية والتأكد من خلوها من الفيروس، مؤكدةً، أنها ستواصل متابعة الحالة المتعافية طبيا بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.
وذكرت وزارة الصحة ان المواطن المتعافي هو من العائدين من إيران خلال شهر فبراير الماضي قبل اعلان ايران تفشي الفيروس في مدنها.
وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين والمقيمين العائدين من إيران خلال شهر فبراير الماضي قبل إعلان إيران تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 بمدنها الاتصال على الرقم 444 لجدولة موعد الفحص، أو التسجيل الإلكتروني عبر الرابط www.moh.gov.bh/444
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