تحرك عاجل من الهجرة لعودة المصريين المتواجدين في إجازات بمصر لعملهم بالكويت

كتب: ضياء السقا

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه على من يرغب في العودة لعمله بالكويت إجراء تحليل "PCR" مُصدق من الخارجية وتقديمه بالسفارة الكويتية في مصر.

وقالت الوزارة في بيان لها، على صفحتها الرسمية بالفيس بوك، إنه في إطار التوجهات العالمية للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا، وردا على الاستفسارات التي وردت من عدد من المصريين بالخارج العاملين بدولة الكويت، تواصلت السفيرة نبيلة مكرم، مع السفير محمد صالح الذويخ، سفير دولة الكويت بالقاهرة؛ لتنسيق الجهود حول عودة المصريين من حاملي الإقامات المتواجدين في إجازات بمصر إلى دولة الكويت.

وأوضحت مكرم، أن السفير الكويتي قد أعلن عن أن يقوم المتواجدون بإجازات في مصر حاليا من المصريين العاملين بالكويت والذين يحملون بطاقات الإقامات بها، بإجراء فحص "PCR"، وهو تحليل دم دقيق يستخدم لكشف العديد من الفيروسات والأمراض؛ لمعرفة أي مؤشرات لوجود أي فيروس من عدمه؛ تطبيقا للقواعد المعمول بها لمكافحة العدوى.

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وتابعت وزيرة الهجرة، أنه سيقوم المصريون العائدون بإجراء تحليل "PCR" في المعامل التابعة لوزارة الصحة المصرية، والتصديق على نتيجة التحليل من قبل وزارة الخارجية، لتقديمها بالسفارة الكويتية في مصر، حتى يتمكن من السفر والعودة إلى عمله بالكويت.

من ناحيته، أشاد السفير محمد صالح الذويخ بعمق العلاقات بين الشعبين، موضحا أن الجالية المصرية في الكويت لها دور مشرف في المجتمع، موضحا أن تلك الاجراءات جاءت حرصا على سلامة الجميع؛ وفقا لما تؤكد عليه منظمة الصحة العالمية، من الالتزام بإجراءات الوقاية، للحد من انتشار الأمراض.

وتابع الذويخ، أنه سيتم العمل بتلك الإجراءات، والاعتماد على تحليل "PCR" معتمد، بدءا من ٨ مارس الجاري ولمدة ١٥ يوما؛ مؤكدا فتح أبواب السفارة لفترة مسائية للتيسير علي الراغبين في تقديم الأوراق.