التحكم المروري: لتوخي الحذر أثناء القيادة بسبب تسرب مازوت على طريق جسر الواطي باتجاه جسر الفيات

طلبت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي، من السائقين "توخّي الحذر أثناء القيادة، بسبب تسرّب مادة ​المازوت​ على طريق ​جسر الواطي​ باتجاه ​جسر الفيات​، والعمل جار للمعالجة". إضغط للمزيد

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