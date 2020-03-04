وزيرة الدفاع استقبلت سفيري كوريا وفنلندا

استقبلت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، السفير الكوري يونغ داي كون يرافقه الملحق العسكري، لتقديم التهنئة لتوليها منصبها في الحكومة.
وجرى البحث في المهمات التي تضطلع بها الكتيبة الكورية العاملة ضمن إطار قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل" وفي علاقات التعاون بين البلدين.
والتقت وفدا مشتركا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برئاسة سيلين مويرود Celine Moyroud والاتحاد الأوروبي رين نيلاند Rein Nieland، وتم تداول مشاريع التعاون بين الجانبين.
ثم استقبلت سفيرة فنلندا تارجا فرنانديز يرافقها الملحق العسكري للبحث في سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.
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