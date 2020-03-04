وزيرة الدفاع استقبلت سفيري كوريا وفنلندا

استقبلت نائبة رئيس ​مجلس الوزراء​ وزيرة الدفاع الوطني ​زينة عكر​، السفير الكوري يونغ داي كون يرافقه الملحق العسكري، لتقديم التهنئة لتوليها منصبها في ​الحكومة​.

وجرى البحث في المهمات التي تضطلع بها ​الكتيبة الكورية​ العاملة ضمن إطار قوة ​الأمم المتحدة​ الموقتة في ​لبنان​ "اليونيفيل" وفي علاقات التعاون بين البلدين.

والتقت وفدا مشتركا من ​برنامج الأمم المتحدة الإنمائي​ برئاسة سيلين مويرود Celine Moyroud و​الاتحاد الأوروبي​ رين نيلاند Rein Nieland، وتم تداول مشاريع التعاون بين الجانبين.

ثم استقبلت سفيرة ​فنلندا​ تارجا فرنانديز يرافقها الملحق العسكري للبحث في سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.