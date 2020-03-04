قطع عدد من المحتجّين في طرابلس الطريق العام الّذي يربط الميناء ببيروت بعد مستديرة المرج، إحتجاجًا على الأوضاع الاقتصاديّة وتردّي الأوضاع المعيشيّة.
وطالب المحتجّون، الدولة بـ"اتخاذ الإجراءات الكافية من أجل حماية المواطن من تفشّي فيروس "كورونا". وقد تمّ تحويل السير نحو الطرقات الفرعيّة.
وأثناء عمل قوّة من الجيش اللبناني على فتح الطريق، سقط عدد من الجرحى في صفوف المحتجّين، وقد عملت فرق الإسعاف على إسعافهم.
كانت هذه تفاصيل خبر 3 جرحى خلال قيام الجيش بفتح طريق عام يربط ميناء طرابلس ببيروت أقفله عدد من المحتجين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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