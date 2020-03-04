بري عرض مع مسؤول أممي للأوضاع بمنطقة عمل اليونيفيل في الجنوب والتقى غنام

إلتقى رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ في ​عين التينة​، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط لإدارة الشؤون السياسيّة وبناء السلام وإدارة عمليّات السلام خالد خياري، بحضور قائد قوات "​اليونيفل​" الجنرال ​ستيفانو دل كول​، وعرض معه للأوضاع العامة لاسيما الوضع في منطقة عمل قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب.

كما استقبل مدير عام شؤون اللجان والجلسات في ​المجلس النيابي​ رياض غنام، بحضور أمين عام المجلس ​عدنان ضاهر​، حيث قدّم غنام لبري كتاب "المجالس النيابية اللبنانية من عام 1861 حتّى عام 2018".