إلتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط لإدارة الشؤون السياسيّة وبناء السلام وإدارة عمليّات السلام خالد خياري، بحضور قائد قوات "اليونيفل" الجنرال ستيفانو دل كول، وعرض معه للأوضاع العامة لاسيما الوضع في منطقة عمل قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب.
كما استقبل مدير عام شؤون اللجان والجلسات في المجلس النيابي رياض غنام، بحضور أمين عام المجلس عدنان ضاهر، حيث قدّم غنام لبري كتاب "المجالس النيابية اللبنانية من عام 1861 حتّى عام 2018".
كانت هذه تفاصيل خبر بري عرض مع مسؤول أممي للأوضاع بمنطقة عمل اليونيفيل في الجنوب والتقى غنام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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