نجم: سنقوم بفحص حرارة جميع المسافرين في المطار حتى المغادرين

أكّد رئيس ​لجنة الأشغال العامة​ النيابية النائب ​نزيه نجم​، انه "تم اتخاذ قرار بفحص حرارة جميع المسافرين في ​مطار بيروت الدولي​ حتى المغادرين منهم، ووضع المعدات اللازمة لهذا الامر في ​المطار​"، مشيراً الى "ضرورة ان يكون هناك حجر من جميع البلدان التي اصبحت موبوءة، ويجب العمل على اعادة ابناء ​لبنان​ من الخارج، واليوم تم ابلاغنا ان دولة ​الكويت​ فرضت فحص الزامي على القادمين اليها، ونحن حريصين جداً على الحدود البرية بين لبنان و​سوريا​، لأنه يدخل يومياً نحو عشرة الاف شخص بين سوريا ولبنان، وطلبنا من ​الامن العام اللبناني​ عدم التساهل بتاتاً بهذا الموضوع والاجراءات التي يقوم بها جيدة".

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