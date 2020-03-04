شقير: لتقوية صمود المؤسسات عبر سلة تسهيلات وتحريك عجلة الاقتصاد

استقبل رئيس ​الهيئات الاقتصادية​ ​محمد شقير​، في مقر غرفة بيروت وجبل ​لبنان​، وفدا من "الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز" برئاسة يحيى قصعة، وتم البحث في "الأوضاع الاقتصادية الراهنة وسبل مساعدة المؤسسات على تخطي هذه المرحلة الدقيقة والأصعب في ​تاريخ لبنان​".



واكد شقير "دور ​القطاع الخاص​ الأساسي في الاقتصاد الوطني خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر فيها لبنان"، مشددا على "ضرورة اعطاء جانب كبير من اهتمام ​الدولة​ لتقوية صمود المؤسسات عبر سلة من التسهيلات إضافة الى اجراءات تحفيزية لتحريك العجلة الاقتصادية وللحفاظ على ديمومة عمل اللبنانيين"، مشيرا الى "دور اساسي للعلامات التجارية اللبنانية في دعم الجهود الانقاذية لما تتمتع به من قدرة على التوسع في الخارج".

واعتبر أن "​الأزمة​ التي نمر بها هي من أخطر الأزمات على الاطلاق وهي طالت الجميع من دون استثناء، ما يستدعي من الجميع أعلى درجات التعاون والتضامن لتمرير هذه المرحلة بأقل خسائر ممكنة"، لافتا الى "الجهود التي تقوم بها الهيئات الاقتصادية للمساعدة في عملية الانقاذ، ان كان من خلال خطة العمل التي وضعتها لمواجهة الازمة بمساعدة خبراء وقدمتها الى رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​، أو من خلال المشاركة باللجان الحكومية، وكذلك من خلال بعض الاقتراحات العملية التي يتم عرضها على القطاعات الاقتصادية".

وأكد شقير وقوفه "صفا واحدا الى جانب كل المؤسسات الخاصة، وكذلك تقديم المساعدة للعلامات التجارية اللبنانية من خلال الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز لتمكينها من ايجاد عملاء لها في الخارج".

