فهمي بحث مع زواره في مهام الصليب الاحمر وشؤون مفقودي الحرب والنازحين

بحث وزير الداخلية و​البلديات​ العميد محمد فهمي مع رئيس بعثة ​الصليب الاحمر الدولي​ كريستوف مارتن في المهام التي تعنى بها البعثة على الصعد كافة.

والتقى فهمي مديرة اللجنة الدولية لشؤون المفقودين كاثرين بومبرجر وتم عرض قضية المفقودين في ​لبنان​ خلال فترة الحرب، وأبدت بومبرجر استعداد اللجنة لوضع استراتيجية لمساعدة لبنان للتعامل مع هذه القضية.

وعرض مع ممثلة المفوضية العليا للامم المتحدة لشؤون النازحين في لبنان ​ميراي جيرار​ اوضاع ​النازحين السوريين​ في لبنان، بحيث شدد الوزير فهمي على اهمية مضاعفة المساعدات للمجتمعات المضيفة خصوصا في ظل ​الوضع الاقتصادي​ الذي يمر به لبنان.