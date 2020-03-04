فهمي بحث مع زواره في مهام الصليب الاحمر وشؤون مفقودي الحرب والنازحين

بحث وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي مع رئيس بعثة الصليب الاحمر الدولي كريستوف مارتن في المهام التي تعنى بها البعثة على الصعد كافة.
والتقى فهمي مديرة اللجنة الدولية لشؤون المفقودين كاثرين بومبرجر وتم عرض قضية المفقودين في لبنان خلال فترة الحرب، وأبدت بومبرجر استعداد اللجنة لوضع استراتيجية لمساعدة لبنان للتعامل مع هذه القضية.
وعرض مع ممثلة المفوضية العليا للامم المتحدة لشؤون النازحين في لبنان ميراي جيرار اوضاع النازحين السوريين في لبنان، بحيث شدد الوزير فهمي على اهمية مضاعفة المساعدات للمجتمعات المضيفة خصوصا في ظل الوضع الاقتصادي الذي يمر به لبنان.
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