مستشفى بيروت: نتيجة فحص الموظف سلبية ولا إصابات بفيروس الكورونا بين الموظفين

لفتت ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​ في بيان الى أنه "بعد أن نفت إدارة المستشفى في بيان سابق لها ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية بوجود موظف لديها في الحجر الصحي للاشتباه بإصابته ب​فيروس كورونا​ بسبب احتكاكه المباشر بالوافدين الى المستشفى. وفي الحقيقة أن هذا الموظف الذي يعمل في منطقة إدارية ليس له أي تواصل أو تماس مع أي من مرضى ​الكورونا​، وكانت قد طلبت منه الإدارة عدم القدوم إلى العمل لظهور عوارض الرشح، وذلك حرصا منها على سلامة المرضى والعاملين، وقد أجري له فحص الكورونا لأنه كان على احتكاك مع أحد أقربائه العائدين من إحدى الدول المنتشر فيها فيروس الكورونا".

وطمأنت إدارة المستشفى المواطنين والعاملين بأن "نتيجة فحص الكورونا الذي أجراه هذا الموظف جاءت سلبية، وأن هذا الأخير عاد لممارسة حياته الطبيعية والمهنية وهو ملتزم بالتوجيهات والإرشادات الطبية والوقائية لهذا العارض الصحي"، مشيرة إلى أنها "المرجع الوحيد للتثبت من أي خبر يتعلق بها قبل نشره إلى العلن".