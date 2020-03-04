قوى الأمن عن الإشتباه بإصابة أحد عناصرها في النبطية بكورونا: يعاني من الإنفلونزا العادية

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ أنّ "وسائل التواصل تناقلت خبرًا عن الإشتباه بإصابة أحد عناصر قوى الأمن المكلّفين حراسة ​مصلحة تسجيل السيارات​ في ​النبطية​ بفيروس "كورونا" جرّاء تعرّضه لوعكة صحيّة"، موضحةً أنّ "بعد إجراء الفحوصات اللّازمة، تبيّن أنّه يعاني من "​الإنفلونزا​" العادية، ولم تظهر عليه عوارض الإصابة بـ"كورونا"، فاقتضى التوضيح".

وكان قد اشتُبه قبل ظهر اليوم بأحد العناصر الأمنية في نقطة الحراسة في مصلحة تسجيل السيارات في مدينة النبطية، حيث ظهرت عليه عوارض ارتفاع في الحرارة. وعلى الفور، أصدر رئيس هيئة تسجيل السيارات أيمن عبد الغفور قرارًا بإقفال المصلحة فورًا والتوقّف عن استقبال المواطنين وإقفال الأبواب. واتُخذت إجراءات وقائيّة، وحضرت فرق من بلدية النبطية وعمِلت على تعقيم المركز.