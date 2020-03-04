الدفاع الألمانية: الوضع بإدلب يسمح بطرح مناقشة مسألة فرض عقوبات على روسيا

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيغريت كرامب - كارنباور، أن "الوضع في إدلب يسمح بطرح مسألة احتمال فرض عقوبات ضد ​روسيا​، على غرار ما حدث بفرض العقوبات الأوروبية المناهضة ل​موسكو​، بسبب الوضع في ​أوكرانيا​"، مشيرة الى ان "ما يحدث الآن يجعلنا نفكر بالقوى التي تسببت في هذه الكارثة"، مشيرة الى انها "سعيدة للغاية لأن المستشارة الالمانية ​أنغيلا ميركل​ طرحت مرة أخرى، موضوع المنطقة الآمنة، وهذا ما نريد مناقشته مع جميع القوى المعنية"،

تأتي هذه التصريحات قبيل عقد لقاء بين الرئيسين الروسي ​فلاديمير بوتين​ والتركي طيب ​أردوغان​، غدا في موسكو، لمناقشة قضايا التسوية في ​سوريا​، إلى جانب تفاقم الوضع بمنطقة خفض التصعيد بإدلب.