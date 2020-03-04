الدفاع الألمانية: الوضع بإدلب يسمح بطرح مناقشة مسألة فرض عقوبات على روسيا

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيغريت كرامب - كارنباور، أن "الوضع في إدلب يسمح بطرح مسألة احتمال فرض عقوبات ضد روسيا، على غرار ما حدث بفرض العقوبات الأوروبية المناهضة لموسكو، بسبب الوضع في أوكرانيا"، مشيرة الى ان "ما يحدث الآن يجعلنا نفكر بالقوى التي تسببت في هذه الكارثة"، مشيرة الى انها "سعيدة للغاية لأن المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل طرحت مرة أخرى، موضوع المنطقة الآمنة، وهذا ما نريد مناقشته مع جميع القوى المعنية"،
تأتي هذه التصريحات قبيل عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي طيب أردوغان، غدا في موسكو، لمناقشة قضايا التسوية في سوريا، إلى جانب تفاقم الوضع بمنطقة خفض التصعيد بإدلب.
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