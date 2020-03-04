القيادة المركزية للقوات الأميركية: رفعنا درجة الاستعداد مع القوات السعودية بصورة كبيرة

أعلنت ​القيادة​ المركزية للقوات الأميركية عن "رفعها درجة الاستعداد مع ​القوات​ ​السعودية​ بصورة كبيرة"، مشيرة الى ان "مارينز أميركيين وعناصر من قوات البحرية الملكية السعودية، أجروا تدريبات على المداهمة البرية، وتلك التدريبات التي تحمل اسم المدافع البحري، تمت في منطقة الجبيل في السعودية"، موضحة ان "تلك التدريبات تستهدف رفع مستوى الاستعداد والمهارات القتالية لدى الدولتين".

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