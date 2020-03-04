النشرة: الجيش السوري أحبط هجوما للمجموعات الإرهابية المتواجدة في دارة عزة

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​، بأنّ "​الجيش السوري​ أحبط هجومًا للمجموعات الإرهابية المتواجدة في دارة عزة باتجاه محوري قبتان الجبل - الشيخ عقيل في ريف الشمالي حلب الغربي، حيث تدور ​اشتباكات​ عنيفة بين الجيش والمسلحين على جبهة قرية الشيخ عقيل غربا".

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