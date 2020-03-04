جاويش أوغلو دعا أوروبا إلى تحمل مسؤوليات بما يخص اللاجئين والمهاجرين

لفت وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، عقب لقائه وفدًا أوروبيًّا برئاسة الممثّل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في العاصمة أنقرة، إلى "أنّه أوضح لبوريل أنّ الاتحاد الأوروبي لم يف بالتزاماته (حول اللاجئين) تجاه أنقرة"، مبيّنًا أنّ "الأخيرة لن تستطيع بعد الآن تحمّل هذا الحمل لوحدها".
وشدّد على أنّه "حان الوقت لكي يتحمّل الاتحاد الأوروبي مسؤوليّات في ما يخصّ اللاجئين والمهاجرين".
وكان قد بدأ تدفّق المهاجرين إلى الحدود الغربية لتركيا ابتداءً من مساء الخميس، عقب تداول أخبار بأنّ أنقرة لن تعيق حركة المهاجرين باتجاه أوروبا. ويوم السبت، أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أنّ بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجّه إلى أوروبا، مؤكّدًا أنّ تركيا لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.
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