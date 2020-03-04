جاويش أوغلو دعا أوروبا إلى تحمل مسؤوليات بما يخص اللاجئين والمهاجرين

لفت وزير الخارجية التركية ​مولود جاويش أوغلو​، عقب لقائه وفدًا أوروبيًّا برئاسة الممثّل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية ب​الاتحاد الأوروبي​ ​جوزيب بوريل​، في العاصمة ​أنقرة​، إلى "أنّه أوضح لبوريل أنّ الاتحاد الأوروبي لم يف بالتزاماته (حول ​اللاجئين​) تجاه أنقرة"، مبيّنًا أنّ "الأخيرة لن تستطيع بعد الآن تحمّل هذا الحمل لوحدها".

وشدّد على أنّه "حان الوقت لكي يتحمّل الاتحاد الأوروبي مسؤوليّات في ما يخصّ اللاجئين و​المهاجرين​".

وكان قد بدأ تدفّق المهاجرين إلى الحدود الغربية ل​تركيا​ ابتداءً من مساء الخميس، عقب تداول أخبار بأنّ أنقرة لن تعيق حركة المهاجرين باتجاه ​أوروبا​. ويوم السبت، أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ أنّ بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجّه إلى أوروبا، مؤكّدًا أنّ تركيا لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.