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جاويش أوغلو دعا أوروبا إلى تحمل مسؤوليات بما يخص اللاجئين والمهاجرين

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لفت وزير الخارجية التركية ​مولود جاويش أوغلو​، عقب لقائه وفدًا أوروبيًّا برئاسة الممثّل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية ب​الاتحاد الأوروبي​ ​جوزيب بوريل​، في العاصمة ​أنقرة​، إلى "أنّه أوضح لبوريل أنّ الاتحاد الأوروبي لم يف بالتزاماته (حول ​اللاجئين​) تجاه أنقرة"، مبيّنًا أنّ "الأخيرة لن تستطيع بعد الآن تحمّل هذا الحمل لوحدها".

وشدّد على أنّه "حان الوقت لكي يتحمّل الاتحاد الأوروبي مسؤوليّات في ما يخصّ اللاجئين و​المهاجرين​".

وكان قد بدأ تدفّق المهاجرين إلى الحدود الغربية ل​تركيا​ ابتداءً من مساء الخميس، عقب تداول أخبار بأنّ أنقرة لن تعيق حركة المهاجرين باتجاه ​أوروبا​. ويوم السبت، أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ أنّ بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجّه إلى أوروبا، مؤكّدًا أنّ تركيا لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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