الملياردير مايكل بلومبيرغ ينهي حملته الانتخابية ويعلن تأييده لجو بايدن

أعلن الملياردير الأميركي مايكل بلومبيرغ ، إنهاء حملته الانتخابية إلى ​الرئاسة الأميركية​ وأعلن تأييده للمرشح الديمقراطي ​جو بايدن​.

وكان رئيس بلدية نيويورك السابق ​مايكل بلومبرغ​، يعد من بين كبار المرشحين، لكن رغم إنفاقه مبالغ طائلة من أمواله الخاصة على الدعاية الانتخابية، إلا أنها كانت انطلاقة محرجة للملياردير الذي لم يفز بأي ولاية، باستثناء فوز متواضع في ساموا الأميركية، بجنوب ​المحيط الهادئ​ التي تمنح 6 مندوبين.

إلى ذلك، استعاد جو بايدن زخم السباق للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لمواجهة الرئيس ​دونالد ترامب​ في ​الانتخابات الرئاسية​، محققا سلسلة من الانتصارات على منافسه اليساري ​بيرني ساندرز​ في انتخابات "الثلاثاء الكبير" بعد أن كانت حملته على وشك الانهيار.