الدفاع التركية: مقتل 9 من حزب العمال الكردستاني في غارات تركية شمالي العراق

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ أن "9 من مقاتلي ​حزب العمال الكردستاني​، الذي تصنفه ​أنقرة​ كياناً إرهابياً، قتلوا في غارات جوية للجيش في مناطق ب​شمال العراق​، 4 منهم في أفاشين و5 آخرين في هاكورك".

هذا وتشن ​تركيا​ ضربات جوية بشكل متكرر على مواقع في شمال العراق، وخاصة في منطقة جبل قنديل، حيث تؤكد أن "مسلحي حزب العمال الكردستاني يتمركزون فيها، لكن الحملة الأخيرة التي أطلقت عليها "عملية المخلب" شملت قصفاً بالمدفعية وعمليات برية أيضا".