الصحة العمانية أعلنت تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا لأشخاص كانوا بإيران

أعلنت وزارة الصحة في ​سلطنة عمان​ "تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" (19 - coVID) مرتبطة بالسفر إلى ​إيران​، حالتان منها من الجنسية الإيرانية وحالة واحدة من المواطنين وجميعهم يخضعون للحجر الصحي". وأوضحت أنّ "بذلك، يصبح العدد الكلّي للحالات المسجّلة في السلطنة خمس عشرة حالة"، مؤكّدةً أنّ "حالتين تمّ شفاؤهما تمامًا، بينما حالة البقية مستقرّة".

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