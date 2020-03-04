المتحدث باسم الرئاسة التركية: لتسريع عمل لجنة صياغة الدستور السورية

أكد المتحدث باسم ​الرئاسة التركية​ ​إبراهيم قالن​، خلال اجتماعه مع وفد أميركي أن "العملية العسكرية درع الربيع، التي تنفذها ​تركيا​ في ​الشمال​ السوري هدفها الحل السلمي والسياسي في ​سوريا​"، مشدداً على "ضرورة تسريع عمل لجنة صياغة ​الدستور​ في سوريا من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة القائمة وخلق مناخ ملائم لإجراء ​انتخابات​ حرة وعادلة".

هذا وأعلن مركز المصالحة الروسي العامل في سوريا، أن "ما لا يقل عن 385 ألف شخص، معظمهم من ​الأكراد​، غادروا منازلهم بسبب عمليات تركيا في سوريا".