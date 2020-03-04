أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، خلال اجتماعه مع وفد أميركي أن "العملية العسكرية درع الربيع، التي تنفذها تركيا في الشمال السوري هدفها الحل السلمي والسياسي في سوريا"، مشدداً على "ضرورة تسريع عمل لجنة صياغة الدستور في سوريا من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة القائمة وخلق مناخ ملائم لإجراء انتخابات حرة وعادلة".
هذا وأعلن مركز المصالحة الروسي العامل في سوريا، أن "ما لا يقل عن 385 ألف شخص، معظمهم من الأكراد، غادروا منازلهم بسبب عمليات تركيا في سوريا".
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم الرئاسة التركية: لتسريع عمل لجنة صياغة الدستور السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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