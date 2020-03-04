البرلمان الأوكراني يقيل رئيس الوزراء بعد انتقاده فهم زيلينسكي للاقتصاد

أقال ​البرلمان الأوكراني​ في جلسته غير العادية رئيس الوزراء أليكسي غونتشاروك، بعد نشر تصريحات نُسبت إليه، ينتقد فيها فهم الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي للاقتصاد، وأيد الإقالة 353 عضواً، في حين أن عدد الأصوات المطلوب لإقالة ​الحكومة​ هو 226 عضواً.

وبموجب القانون الأوكراني، تقدم الحكومة بأكملها استقالتها برحيل رئيس الوزراء، ولكن ستواصل الحكومة أداء واجباتها حتى بدء عمل ​الحكومة الجديدة​.