أقال البرلمان الأوكراني في جلسته غير العادية رئيس الوزراء أليكسي غونتشاروك، بعد نشر تصريحات نُسبت إليه، ينتقد فيها فهم الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي للاقتصاد، وأيد الإقالة 353 عضواً، في حين أن عدد الأصوات المطلوب لإقالة الحكومة هو 226 عضواً.
وبموجب القانون الأوكراني، تقدم الحكومة بأكملها استقالتها برحيل رئيس الوزراء، ولكن ستواصل الحكومة أداء واجباتها حتى بدء عمل الحكومة الجديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان الأوكراني يقيل رئيس الوزراء بعد انتقاده فهم زيلينسكي للاقتصاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.