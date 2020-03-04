أكد الأمين العام ل​جامعة الدول العربية​، ​أحمد أبو الغيط​، خلال كلمة في اجتماع ​الجامعة العربية​ على مستوى وزراء الخارجية العرب، أن "​اللاجئين السوريين​ أصبحوا ورقة ضغط ومساومة يتم التلاعب بها من قبل بعض القوى"، موضحاً ان "القوى الخارجية لعبت دوراً سلبياً في ​ليبيا​ و​سوريا​ و​اليمن​ وهذا الدور أدى إلى تفاقم النزاعات وآن لها أن ترفع أياديها عن الأراضي العربية لكي تنعم بالاستقرار". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبو الغيط: اللاجئون السوريون أصبحوا ورقة ضغط ومساومة يتم التلاعب بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.