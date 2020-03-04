ستولتنبرغ: قوات الناتو في أفغانستان لحماية الدول الغربية

أعلن الأمين العام لحلف "​الناتو​"، ​ينس ستولتنبرغ​، أن "قوات الناتو في ​أفغانستان​ موجودة لحماية الدول الغربية من هجمات التنظيمات المسلحة الإرهابية التي قد تنتشر بها"، موضحاً ان "قوات الناتو ليست متواجدة في ​سوريا​، ولكن أي تهديد تتعرض له دولة عضو في الحلف سنتصدى له"، مشيراً إلى أن "اتفاق إحلال ​السلام​ في أفغانستان الموقع بين ​الولايات المتحدة​ و​طالبان​ هو الخطوة الأولى في طريق صعب للتوصل إلى تسوية سلام في البلاد".

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