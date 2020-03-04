الصحة الإسرائيلية طلبت من كل من حضروا ديربي تل أبيب الخضوع للحجر الصحي

طلبت ​وزارة الصحة​ الإسرائيلية من جميع من حضروا ديربي ​تل أبيب​، وتحديدا من كانوا بالقرب من مدرج رقم 8 بالخضوع للحجر الصحي، بسبب حضور أحد المصابين ب​فيروس كورونا​ المباراة.

وكان مواطن إسرائيلي عاد لتوه من ​إيطاليا​، وتوجه لمشاهدة مباراة ديربي تل أبيب الأخيرة بين مكابي وهبوعيل في إستاد بلومفيلد، وجلس في المدرج رقم 8.

ونشرت المواقع الإسرائيلية على صفحاتها إعلانا من وزارة الصحة بأن أي شخص كان موجودا عند المدرج أو بالقرب منه يجب أن يخضع لحجر صحي بيتي فورا.