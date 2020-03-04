الصحة التونسية: إيقاف الرحلات البحرية من شمال إيطاليا بسبب كورونا

أعلن ​وزير الصحة​ التونسي عن "إيقاف الرحلات البحرية القادمة من شمال إيطاليا بسبب انتشار ​فيروس كورونا​"، فقد سجلت تونس إصابة حالة بالفيروس.

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