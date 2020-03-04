الدفاع الأفغانية: مقتل 7 جنود في هجوم على مواقع الجيش في ولاية قندوز

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، عن "مقتل 7 جنود في هجوم على مواقع الجيش في ولاية قندوز في البلاد"، مشيرة الى "مقتل 10 مسلحين ضمن الرد على هذا الهجوم".
هذا وكانت الداخلية الأفغانية قد أعلنت في وقت سابق ان "طالبان قتلت 6 مدنيين بهجمات نفذتها على مدى 24 ساعة مضت، بعد أيام قليلة من توقيع الحركة اتفاقاً مع الولايات المتحدة لوقف العنف في البلاد".
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