وزارة الصحة البحرينية أعلنت تعافي أول حالة من فيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة في البحرين "تعافي أوّل حالة من فيروس "كورونا" (كوفيد 19) لمواطن بحريني، وإخراجه من مركز العزل والعلاج، وذلك بعد تلقّيه الرعاية اللّازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصّص في أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج، وفق أفضل المعايير الدولية بحسب ما أوصت به "منظمة الصحة العالمية".
وأوضحت في بيان، أنّه "تقرّر إخراج الحالة بعد إجراء الفحوصات المخبرية والتأكّد من خلوها من الفيروس"، مؤكّدةً "أنّها ستواصل متابعة الحالة المتعافية طبيًّا بحسب الإجراءات المتّخذة بهذا الخصوص، بما يحفظ صحة وسلامة الجميع". وذكرت أنّ "المواطن المتعافي هو من العائدين من إيران خلال شهر شباط الماضي، قبل إعلان إيران تفشّي الفيروس في مدنها".
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