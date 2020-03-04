ظريف ولافروف بحثا هاتفيا بالتطورات في إدلب وعملية المفاوضات بصيغة أستانا

ذكر القسم الإعلامي في ​وزارة الخارجية الإيرانية​، أنّ "وزير الخارجية ​محمد جواد ظريف​ بحث مع نظيره الروسي ​فلاديمير بوتين​ خلال اتصال هاتفي، بآخر المستجدات في مدينة إدلب السورية، إلى جانب عمليّة المفاوضات في صيغة ​أستانا​".

ولفت في بيان، إلى أنّ "الوزيرين استعرضا أيضًا آخر التطورات ذات الصلة بتفشّي فيروس "كورونا" المستجد والعلاقات الاقتصاديّة بين ​طهران​ و​موسكو​".