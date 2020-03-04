ذكر القسم الإعلامي في وزارة الخارجية الإيرانية، أنّ "وزير الخارجية محمد جواد ظريف بحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي، بآخر المستجدات في مدينة إدلب السورية، إلى جانب عمليّة المفاوضات في صيغة أستانا".
ولفت في بيان، إلى أنّ "الوزيرين استعرضا أيضًا آخر التطورات ذات الصلة بتفشّي فيروس "كورونا" المستجد والعلاقات الاقتصاديّة بين طهران وموسكو".
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف ولافروف بحثا هاتفيا بالتطورات في إدلب وعملية المفاوضات بصيغة أستانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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