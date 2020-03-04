جنرال إسرائيلي قيد الحجر الصحي عقب لقائه نتانياهو

أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اجتمع في 23 من الشهر الماضي مع رئيس قسم العمليات في الجيش، الجنرال أهارون حاليوا، الذي تم وضعه لاحقا قيد الحجز الصحي في إطار جهود ردع تفشي فيروس كورونا، وقد حضر الإجتماع أيضاً وزير الدفاع نفتالي بينيت ورئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي..
وجاء هذا الاجتماع بعد أيام من عودة الجنرال من رحلة خاصة إلى إيطاليا، إحدى أكبر بؤر انتشار الفيروس المستجد في العالم.
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