جنرال إسرائيلي قيد الحجر الصحي عقب لقائه نتانياهو

أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن رئيس الوزراء ​بنيامين نتانياهو​ اجتمع في 23 من الشهر الماضي مع رئيس قسم العمليات في ​الجيش​، الجنرال أهارون حاليوا، الذي تم وضعه لاحقا قيد الحجز الصحي في إطار جهود ردع تفشي ​فيروس كورونا​، وقد حضر الإجتماع أيضاً وزير الدفاع ​نفتالي بينيت​ ورئيس هيئة الأركان ​أفيف كوخافي​..

وجاء هذا الاجتماع بعد أيام من عودة الجنرال من رحلة خاصة إلى ​إيطاليا​، إحدى أكبر بؤر انتشار الفيروس المستجد في ​العالم​.