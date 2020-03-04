السيسي يبحث مع نائب رئيس جنوب السودان العلاقات بين البلدين

أعلن المتحدث الرسمي باسم ​الرئاسة المصرية​، ان "الرئيس ​عبد الفتاح السيسي​ التقى نائب رئيس ​جنوب السودان​ جيمس واني إيجا، وبحث الجانبين العلاقات بين مصر وجنوب السودان"، مشيراً الى ان السيسي حمله رسالة تقدير لرئيس جنوب السودان ​سلفا كير​"، مشيداً بـ"عمق العلاقات المصرية ​الجنوب​ سودانية". ولفت المتحدث الى ان "السيسي أكد خلال اللقاء حرص على تطويرها، وكذا مواصلة بذل مساعيها على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز الجهود الرامية ل​تحقيق​ الاستقرار و​السلام​ في جنوب السودان".

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