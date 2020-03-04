التربية الكويتية: توزيع أجهزة القياس الحراري على جميع مدارس الكويت

أعلنت ​وزارة التربية​ ​الكويت​ية عن البدء بتوزيع الأجهزة الخاصة بالقياس الحراري على جميع ​المدارس​ في الكويت اعتبارا من يوم الأحد المقبل بواقع جهازين لكل مدرسة.

ولفتت الوزارة في بيان صحفي إلى أنها عقدت اجتماعا مع ممثلي ​وزارة الصحة​ للوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بالعودة إلى المدارس وتجهيز العيادات المدرسية بالكامل وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار ​فيروس كورونا​، وخلص الإجتماع بالإتفاق على "تزويد وزارة التربية بالهيئات التمريضية للمدارس ​الجديدة​ وانطلاق حملات توعوية وتوزيع بروشورات إرشادية على الطلبة وأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية للوقاية من الفيروس".