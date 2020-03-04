التربية الكويتية: توزيع أجهزة القياس الحراري على جميع مدارس الكويت

أعلنت وزارة التربية الكويتية عن البدء بتوزيع الأجهزة الخاصة بالقياس الحراري على جميع المدارس في الكويت اعتبارا من يوم الأحد المقبل بواقع جهازين لكل مدرسة.
ولفتت الوزارة في بيان صحفي إلى أنها عقدت اجتماعا مع ممثلي وزارة الصحة للوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بالعودة إلى المدارس وتجهيز العيادات المدرسية بالكامل وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وخلص الإجتماع بالإتفاق على "تزويد وزارة التربية بالهيئات التمريضية للمدارس الجديدة وانطلاق حملات توعوية وتوزيع بروشورات إرشادية على الطلبة وأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية للوقاية من الفيروس".
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