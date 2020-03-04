هنية: حماس خرجت من سوريا ونحن مع وحدة أراضيها

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة ​المقاومة​ الإسلامية "حماس" ​اسماعيل هنية​ ان "الحركة خرجت من ​سوريا​ ولم تبقي لها أي ذيول هناك"، مشيراً الى ان "التواجد في سوريا لمدة 10 سنوات هذا تاريخ لا يمكن أن ننساه، ولا توجد أي ​سياسة​ أو أي قرار لدى الحركة للانخراط في المسألة السورية، وحماس خرجت من سوريا"، نافياً بـ"شكل كلي وجود أي مقاتلين أو شهداء لحماس في إدلب أو قبل إدلب أو في ​الاحداث السورية​".

ولفت هنية الى انه "مع وحدة ​الأراضي السورية​ وممارسة ​الدولة السورية​ سيادتها على كافة أراضيها"، متمنياً لـ"سوريا الاستقرار و​الأمن​ و أن تعود سوريا إلى ممارسة دورها الطبيعي في المنطقة".