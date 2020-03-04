هنية: حماس خرجت من سوريا ونحن مع وحدة أراضيها

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" اسماعيل هنية ان "الحركة خرجت من سوريا ولم تبقي لها أي ذيول هناك"، مشيراً الى ان "التواجد في سوريا لمدة 10 سنوات هذا تاريخ لا يمكن أن ننساه، ولا توجد أي سياسة أو أي قرار لدى الحركة للانخراط في المسألة السورية، وحماس خرجت من سوريا"، نافياً بـ"شكل كلي وجود أي مقاتلين أو شهداء لحماس في إدلب أو قبل إدلب أو في الاحداث السورية".
ولفت هنية الى انه "مع وحدة الأراضي السورية وممارسة الدولة السورية سيادتها على كافة أراضيها"، متمنياً لـ"سوريا الاستقرار والأمن و أن تعود سوريا إلى ممارسة دورها الطبيعي في المنطقة".
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