إصابة شخص في مواجهات بين المهاجرين وشرطة اليونان عند الحدود مع تركييا

أصيب مهاجرٌ بجروح خلال مواجهات اندلعت اليوم الأربعاء، بين المئات من المهاجرين وقوات الشرطة اليونانية بالقرب من الحدود مع تركيا، التي أعلنت أنها لم تعد ملتزمة بالاتفاق الذي أبرمته مع الاتحاد الأوروبي في العام 2016 لإبقاء اللاجئين على أراضيها مقابل مساعدات مالية تقدّر بالمليارات.
وتحدثت وسائل إعلامية من مكان الحدث، إنه بالقرب من معبر بازاركولي التركي، عن إصابة مهاجر بالرصاص في ساقه بينما حاولت مجموعة من اللاجئين اختراق الحاجز الحدودي، حيث قام المهاجرون بإلقاء الحجارة على الشرطة اليونانية التي ردت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، فيما شُوهدت سيارات الإسعاف التركية تهرع غلى المكان.
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