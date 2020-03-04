المرصد السوري: طائرة إف 16 تركية تستهدف طائرة حربية سورية في أجواء إدلب

أعلن ​المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن "قيام ​طائرة​ حربية تركية من طراز إف 16 باستهداف طائرة حربية تابعة للجيش السوري في أجواء إدلب"، مشيراً الى "عدم وجود اي معلومات عن إصابتها".

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