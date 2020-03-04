محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:
كرم اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، العاملين بشركتي مياه الشرب والصرف الصحي، لجهودهم في كسح مياه الأمطار خلال موسم النوات والشتاء.
وقرر المحافظ صرف مكافأة مالية للعاملين بالشركتين، لحرصهم على التواجد الميداني ليل نهار خلال هطول الأمطار، لضمان استمرار حركة المرور.
جاء ذلك بحضور كل من اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالمحافظة.
وأشاد الشريف، بجهود العاملين بشركتي الصرف والمياه والأحياء في التصدي للنوات، قائلا: "لم يحدث أي توقف للحركة المرورية في الشوارع الرئيسية بجميع أنحاء المحافظة رغم غزارة الأمطار خلال النوات السابقة".
ووجه المحافظ رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بعمل دراسة متكاملة وخريطة جديدة للصرف الصحي بالمحافظة، لعرضها على القيادة السياسية لدراسة إمكانية تنفيذها، للتعامل مع النوات المقبلة.
تضمن الحفل عرض تقديمي عما جرى في النوات السابقة ومجهودات شركة الصرف الصحي وجميع الجهات المعنية في التعامل مع النوات، فضلًا عن الأنشطة التوعوية والخدمية التي تقدمها كل شركة.
كانت هذه تفاصيل خبر لجهودهم خلال النوة.. تكريم عمال الصرف الصحي والمياه بالإسكندرية- صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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