محافظ المنيا: توصيل خدمة الصرف الصحي يرتفع إلى 34% نهاية 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن نسبة تنفيذ أعمال توصيل خدمات الصرف الصحي بالقرى على مستوى المحافظة سترتفع بنهاية عام 2020 من 7% إلى 34%، من خلال توصيل الخدمة لعدد كبير من القرى.
وأكد المحافظ، خلال لقاء خدمة المواطنين، اليوم الأربعاء، أنه جاري العمل على توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للقرى، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، موجهًا بتقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق المستهدف وفقًا للجدول الزمني المُحدد.
واستعرض القاضي، 46 شكوى للمواطنين، وجاء في مقدمتها توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للقرى، موجهًا بصرف مساعدات مالية وإعانات عاجلة لعدد من الحالات الإنسانية والأولى بالرعاية وحالات مرضية، ودراسة توفير مشروعات صغيرة لبعض الحالات.
ووافق المحافظ، على طلب أهالي منشية دعبس التابعة لمركز أبوقرقاص برفع أسلاك كهرباء من قطعة أرض جرى التبرع بها لبناء محطة صرف صحي في القرية، كما وجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا بدراسة بعض الحالات والطلبات الخاصة بالمياه والصرف الصحي.
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