رئيس قطاع الأخبار: خطة للتطوير والتليفزيون المصري قادر على المنافسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

اكدت أميرة سالم، رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون المصري، وجود خطة لتطوير القطاع ليكون قادرًا على المنافسة لما لديه من بنية تحتية، موضحة أن التطوير يحتاج لأن تتبعه صيانة لكافة التكنولوجيا بما يساعد القطاع على القيام بدوره.

وقالت سالم، خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إنه تم تنفيذ بعض محاور هذا التطوير ويتبقى الجزء الأخير حيث يتطلب التطوير مزيد من الإبهار المكاتب الخارجية وهذا يحتاج لدعم مادي.

وأكدت أميرة سالم، أن الدولة لديها قنوات إخبارية عريقة وتعمل منذ أكثر من 22 سنةً رغم ما تواجهه من أزمات مالية طاحنة، قائلة: "توقعت أن يدعو طلب الإحاطة إلى عملية تطوير قناة النيل للأخبار وهي أقدم قناة إخبارية في الوطن العربي، لا أن يطالب بإنشاء قناة جديدة".

وقاطعها النائب محمد شعبان: "لا يجوز انتقاد طلب إحاطة في البرلمان"، مما دفعها للاعتزار، متابعة: "قناة النيل بها العديد من الكوادر البشرية المميزة وجاري تطوير القناة بالإمكانات المتاحة، ولكن هذا التطوير يحتاج كاميرات HD واستديوهات معدة على مستوى عالي ونحن نفتقد للدعم المالي وليس لدينا ما لدى القنوات الخاصة ولكن هناك ربط مع هذه القنوات عند إذاعة أحداث داخلية مثلما حدث في جنازة الرئيس الأسبق"

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وردًا على سؤال النائب يوسف القعيد، حول خريطة الإرسال واللغات المستخدمة في القنوات الإخبارية، قالت أميرة سالم إن النيل للأخبار قناة تتحدث العربية وهناك قناة النيل الدولية وتعمل بالتوازي معها تتحدث الإنجليزية وتخاطب الجاليات الأجنبية داخل مصر، وتغطي القناة منطقة القمر المصري نايل سات.

وسأل النائب يوسف القعيد، عن نسب المشاهدة، لترد رئيس قطاع الأخبار: "يوجد قناة على موقع يوتيوب ووصلت نسب المتابعة إلى أكثر من 100 ألف متابع".

واستنكر النائب نضال السعيد، التأخر في عرض بعض الأخبار: "أنا كنائب بالبرلمان أتابع قنوات إخبارية أخرى نظرًا للتأخر الشديد في عرض الأخبار.. من الطبيعي جدًا أن تنقل جميع القنوات عن التليفزيون المصري في الأحداث الداخلية".

وأوضحت أميرة سالم، أن القنوات الأجنبية تحصل على معلوماتها من التليفزيون المصري مدللة على ذلك بما حدث خلال جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.