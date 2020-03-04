تونس: إخضاع ألف شخص أغلبهم وافدون للحجر الصحي بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس- (د ب أ):

قال وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي اليوم الأربعاء إن أغلب الخاضعين للحجر الصحي في البلاد على خلفية فيروس كورونا، هم من الوافدين من بؤر صحية.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي اليوم "أغلب من خضعوا للحجر الصحي وبنسبة 99 بالمئة هم من الوافدين من الدول التي طالها الفيروس".

وأضاف الوزير إن حوالي ألف شخص خضعوا للحجر الصحي، غادر قرابة نصفهم حتى الآن. وتابع "منظمة الصحة العالمية لم تلاحظ أي نقائص في الاستراتيجية المتبعة في تونس حتى الآن".

وأعلنت تونس أول أمس الاثنين عن أول إصابة مؤكدة بالفيروس من مواطن عائد من إيطاليا عبر باخرة كانت تقل 254 شخصا. وقالت الوزارة إن جميعهم سيخضعون للحجر الصحي.

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من جهتها قالت المسؤولة بوزارة الصحة ومديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) "إن الاستراتيجية تتعلق أساسا بالتنظيم والالتزام بإجراءات الحجر الصحي. نجري التحليل بشكل يومي وهي تجهز في خلال حوالي 24 ساعة".

وتابعت المسؤولة "السلطات قد تضطر إلى استخدام القوة العامة لتطبيق الحجر الصحي".

وفي إجراء احترازي قررت وزارة النقل التونسية أمس الثلاثاء تحويل المحطة الجوية في مطار تونس قرطاج الدولي بالنسبة للرحلات القادمة من عدد من المدن الإيطالية، روما وميلانو وفينيسيا وبولونيا، من أجل تعزيز إجراءات السلامة.

وتعيش في إيطاليا جالية تونسية يقدر تعدادها بأكثر من 200 ألف شخص.

وأوضحت نصاف بن علية أن الحكومة ستتخذ قرارات جديدة في وقت لاحق اليوم لمزيد من الوقاية من فيروس كورونا.