100 مليون دولار من "الأوروبي لإعادة الإعمار" لدعم مشروعات الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قالت ريم السعدي، المسؤولة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن البنك دشن برنامجا بالتعاون مع البنك الأهلي المصري لدعم المشروعات بقيادة الشباب تحت سن 35 عاما.

وأشارت السعدي في حوار مع الخليج 365، سينشر لاحقا، إلي أن البنك يستهدف ضخ 100 مليون دولار خلال 3 سنوات بالتعاون مع البنك الأهلي المصري.

وأضافت ريم السعدي التي تشغل منصب المدير الإقليمي لدعم المؤسسات الصغيرة في مجموعة تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، أن البنك الأوروبي ضخ تمويلات خلال 7 سنوات بإجمالي 680 مليون دولار لمصر في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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وذكرت السعدي أن هذه التمويلات جاءت بالتعاون مع 9 بنوك عاملة في مصر وشركة تمويل متناهية الصغر، حيث استحوذت المرأة على 45 مليون دولار من إجمالي التمويلات.

وتوزعت هذه التمويلات بين 230 مليون دولار للبنك الأهلي منها 20 مليون دولار للسيدات، و220 مليون دولار لبنك قطر الوطني الأهلي، منها 20 مليون دولار للسيدات، و75 مليون دولار لبنك مصر، و30 مليون دولار لبنك عوده، بحسب السعدي.

كما حصل بنك الكويت الوطني على 50 مليون دولار من هذه التمويلات منها 20 مليون دولار للسيدات، و50 مليون دولار لبنك الإسكندرية، و30 مليون دولار للبنك العربي الأفريقي الدولي، و5 ملايين دولار لشركة تنمية لتمويل مشروعات متناهية الصغر.

ويستند البنك الأوروبي في برنامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على محورين الأول تقديم التمويل، والثاني تقديم الدعم الفني لهذه المشروعات، بحسب ريم السعدي.