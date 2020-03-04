فحص طلبات الحصول على أراضي بإسكان الشباب في الفرافرة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أعلن يوسف محمد مرزوق، رئيس الوحدة المحلية لمركز الفرافرة بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، فحص طلبات الحصول على 460 قطعة أرض بتقسيمات إسكان الشباب بقرى النهضة.

وأكد يوسف، فحص طلبات 1200 متقدمًا للحصول على قطع أراضي "إسكان شباب" بالتقسيم رقم 2 بامتداد قرية عائشة عبدالرحمن التابعة للوحدة الملحية لقرى النهضة، على أن يجري إعلان أسماء المستحقين خلال الأيام القليلة المقبلة، وبعدها يفتح باب التظلمات لمدة 15 يومًا، ليجري بعدها إعلان أسماء المنتفعين بهذه الأراضي.

وأضاف رئيس الوحدة المحلية، أنه بمجرد الانتهاء من تحديد الكشوف النهائية للمنتفعين سيجري سداد رسوم توصيل المرافق لهذه الأراضي من خلال بروتوكول موقع مع جمعية تنمية المجتمع المحلي بالقرية لتوصيل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.