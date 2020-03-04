استبعاد مدير مدرسة وإحالة 9 معلمين للتحقيق بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم– حسين فتحى:

استبعد محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، مدير مدرسة كوم أوشيم الإعدادية، وأحال 9 معلمين وعامل خدمات معاونة للتحقيق، بسبب سوء حالة النظافة وعدم انضباط العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال تفقد وكيل الوزارة عددًا من المدارس بنطاق مركز طامية اليوم الأربعاء، وقال عبدالله، إنه جرى إحالة معلم التربية الفنية للتحقيق بسبب عدم انضباط دفتر التحضير، وكذلك مشرف معمل العلوم بسبب التقاعس في أداء العمل الوظيفي، وعدم نظافة وتنظيم المعمل.

وتفقد وكيل الوزارة مدرسة الفصل الواحد بقرية ناصر بكوم أوشيم، وأشاد بانتظام وانضباط العمل بها، وناقش التلاميذ على السبورة للوقوف على المستوى العلمي، وأثنى على نظافة الفصل والجهد المتميز المبذول في العمل بالفصل، وقرر منح كل من وفاء عياد جاب الله، وجيهان محمود عبدالحميد معلمتي الفصل شهادة تقدير.