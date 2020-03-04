ارتفاع الإصابات المؤكدة بـ كورونا في سنغافورة لـ 112 حالة

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة اليوم الأربعاء وصول عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد إلى 112 وذلك بعد تسجيل حالتين جديدتين.

وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية أن إحدى الحالتين تعود

لرجل 43 عاما يقطن في سنغافورة وليس لديه تاريخ حديث بالسفر إلى أي من البلدان المتأثرة بالفيروس لكنه كان في ماليزيا الشهر الماضي، مضيفة أن الحالة الأخرى تعود لسيدة (62 عاما) ليس لها تاريخ حديث بالسفر لبلد متأثر بالفيروس إلا أنها على علاقة بحالة إصابة أخرى.



ويرقد 7 من المصابين في حالة حرجة.. فيما تعافى 79 مصابا بشكل كلي ويرقد 26 في حالة مستقرة.