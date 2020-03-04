الأوروبي يخصص حزمة مساعدات جديدة لسوريا

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، عن تخصيص حزمة مساعدات جديدة لسوريا بقيمة 170 مليون يورو، لمواجهة الأزمة الإنسانية في شمال غرب

سوريا.

وجاء الإعلان عن المساعدات خلال زيارة قام بها الممثل الأعلى للشؤون الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل إلى أنقرة لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة.

وورد في بيان صدر عن المفوضية الأوروبية: "اختتم الممثل الأعلى للشؤون الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل، ومفوض إدارة الأزمات جانز ليناريتش زيارتهما التي استمرت

يومين إلى أنقرة اليوم، حيث بحثا مع الشركاء الأتراك الوضع في شمال غرب سوريا وتدفق اللاجئين من وإلى تركيا​​​".

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وأضاف البيان: "أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم عن تقديمه مساعدات إنسانية بقيمة بلغت 170 مليون يورو وذلك لمواصلة مساعدة الأشخاص الأكثر تضررا في سوريا، بما في ذلك 60 مليون يورو لمعالجة الأزمة الإنسانية في شمال غرب

سوريا".

وأكد البيان موقف بروكسل الداعم للاجئين السوريين، وأشار إلى أن "الاتحاد الأوروبي يعد من أكبر المانحين للشعب السوري المتضرر من الحرب التي دخلت عامها التاسع، ومناطق استضافة اللاجئين السوريين".

كذلك أكد بوريل استعداد بروكسل للعمل مع تركيا على نهج يوفر طريقا سياسيا مشتركا للمضي قدما، وقال: "لدينا مصلحة مشتركة وهي إنهاء النزاع في سوريا. بهذه الطريقة فقط سنتمكن من إنهاء معاناة المدنيين والمساهمة في مواجهة أهم التحديات التي تواجهها أنقرة في الوقت الحالي. ولكن الضغط المتزايد على الحدود بين الاتحاد الأوروبي وتركيا والإجراءات الأحادية الجانب، لن تثمر".