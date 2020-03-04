بحث وزير الصحة اللبناني الدكتور حمد حسن مع منسق أنشطة الأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني، وممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتورة إيمان الشنقيطي، وممثلة اليونيسف في لبنان يوكي موكو، سبل تعزيز التواصل والتعاون بين وزارة الصحة والمنظمات الأممية بأجهزتها المختصة كافة؛ للمساعدة في إدارة مكافحة وباء كورونا المستجد. التواصل والتعاون بين وزارة الصحة والمنظمات الأممية بأجهزتها المختصة كافة؛ للمساعدة في إدارة مكافحة وباء كورونا المستجد. وأكد منسق أنشطة الأمم المتحدة في لبنان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية اليوم الأربعاء - الاستعداد الكامل لتفعيل التعاون مع اللجنة الوزارية المختصة لمكافحة الوباء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب.

فيما أشارت ممثلة منظمة الصحة العالمية إلى أن المنظمة ملتزمة بتقديم الدعم للبنان للمساعدة على مكافحة أزمة كورونا. وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية اليوم الأربعاء - الاستعداد الكامل لتفعيل التعاون مع اللجنة الوزارية المختصة لمكافحة الوباء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب.فيما أشارت ممثلة منظمة الصحة العالمية إلى أن المنظمة ملتزمة بتقديم الدعم للبنان للمساعدة على مكافحة أزمة كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة اللبناني يبحث مع ممثلي المنظمات الأممية آليات مكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.