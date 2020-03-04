الجيش اليمني يحبط تسللًا لمليشيا الحوثي في لحج جنوب البلاد

أحبطت قوات الجيش اليمني اليوم الأربعاء محاولة تسلل لمليشيا الحوثي في جبهة "كرش" شمال محافظة لحج جنوبي اليمن. اليمن. وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" أن مجاميع من مليشيا الحوثي حاولت التسلل باتجاه مواقع شرق مدينة "الراهدة" وأحبطت قوات الجيش المحاولة، وأجبرتها على التراجع، بعد أن كبدتها خسائر في الأرواح والعتاد. مليشيا الحوثي حاولت التسلل باتجاه مواقع شرق مدينة "الراهدة" وأحبطت قوات الجيش المحاولة، وأجبرتها على التراجع، بعد أن كبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.

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