الجيش اليمني يحبط تسللًا لمليشيا الحوثي في لحج جنوب البلاد

أحبطت قوات الجيش اليمني اليوم الأربعاء محاولة تسلل لمليشيا الحوثي في جبهة "كرش" شمال محافظة لحج جنوبياليمن.
وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" أن مجاميع منمليشيا الحوثي حاولت التسلل باتجاه مواقع شرق مدينة "الراهدة" وأحبطت قوات الجيش المحاولة، وأجبرتها على التراجع، بعد أن كبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.
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