أعلنت وزارة الصحة الألمانية عن إغلاق مدرسة (كولنر راين جمنازيوم) الثانوية في مدينة كولون بسبب اكتشاف متدرب يحمل فيروس كورونا.
وذكر موقع (دير شبيجل) الإخباري الألماني، اليوم الأربعاء، أن وزارة الصحة تتحقق الآن من الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالمتدرب لتشملهم إجراءات الحجرالصحي.. مشيرا إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان سيتم إعادة فتح المدرسة غدا الخميس من عدمه.
اشتباه في إصابة مدرس بفيروس كورونا.
وفي سياق متصل، وفي حي راين إيرفت، تم إغلاق مدرسة (Frechen Lindenschule) نظرا لوجود حالة
وكان فريق الأزمات قد تحرك لتقديم النصيحة، صباح اليوم، بشأن تعامل مدينة كولونيا مع الأحداث الكبرى القادمة بعد ان أصيب 6 أشخاص فيها بفيروس كورونا حتى الآن.
جدير بالذكر أن ألمانيا كانت قد سجلت 244 حالة إصابة بالفيروس، تم شفاء 16 حالة منها، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق مدرسة ثانوي بمدينة كولون إثر تسجيل إصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.