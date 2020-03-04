إغلاق مدرسة ثانوي بمدينة كولون إثر تسجيل إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الألمانية عن إغلاق مدرسة (كولنر راين جمنازيوم) الثانوية في مدينة كولون بسبب اكتشاف متدرب يحمل فيروس كورونا.

وذكر موقع (دير شبيجل) الإخباري الألماني، اليوم الأربعاء، أن وزارة الصحة تتحقق الآن من الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالمتدرب لتشملهم إجراءات الحجر

الصحي.. مشيرا إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان سيتم إعادة فتح المدرسة غدا الخميس من عدمه.



وفي سياق متصل، وفي حي راين إيرفت، تم إغلاق مدرسة (Frechen Lindenschule) نظرا لوجود حالة

اشتباه في إصابة مدرس بفيروس كورونا.وكان فريق الأزمات قد تحرك لتقديم النصيحة، صباح اليوم، بشأن تعامل مدينة كولونيا مع الأحداث الكبرى القادمة بعد ان أصيب 6 أشخاص فيها بفيروس كورونا حتى الآن.جدير بالذكر أن ألمانيا كانت قد سجلت 244 حالة إصابة بالفيروس، تم شفاء 16 حالة منها، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة.