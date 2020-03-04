مفوض "الأونروا" بالإنابة يطالب بسرعة تقديم الدعم للوكالة

أكد كريستين ساندرز المفوض العام بالإنابة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن الوكالة إذا لم تتلق دعماً أكثر فلن يمكنها القيام ببعض مسؤولياتها وخدماتها للاجئين الفلسطينيين هذا العام جراء النقص في التمويل، مطالبا الدول العربية بسرعة تقديم الدعم للوكالة.

وأضاف "ساندرز" ، خلال كلمته اليوم الأربعاء أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الـ153 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة يوسف علوي بن الوزير المسؤول عن

الشئون الخارجية بسلطنة عمان إن وكالة" الأونروا" قد تضطر في عام 2020 لتقليل بعض الخدمات المقدمة في مناطق عملياتها الخميس والتي تقدم لنحو خمسة ملايين لاجيء فلسطيني، مضيفا "إنه لا يمكننا الاستمرار بواجبتنا بدون الدعم المادي".

وأشاد "ساندرز" بالدعم السياسي من الجامعة العربية لوكالة "الأونروا"، وكذلك بالدعم السياسي والمادي من الدول العربية، لافتا النظر إلى خطورة

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قرار إسرائيل نهاية العام الماضي بإنهاء عمل مكتب "الأونروا" في القدس.

وأشار إلى أن هناك عدة ضغوط على" الأونروا" ، رغم أن هناك أغلبية ساحقة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة تدعم الوكالة، موضحا أن "الأونروا "غير قادرة على رد قرض قيمته 30 مليون دولار أمريكي ولا حل إلا تأجيله، مشيرا إلى أن الوكالة تواجه مشاكل عديدة في علمها بسبب نقص التمويل.

وأشار إلى أن عمل وكالة"الأونروا" يتأثر بالتوترات السياسية، والتقليل من الدعم سيكون له عقبات على استمرار عملها في المنطقة، مؤكدا أن الوكالة تنظر للجامعة والدول العربية باعتبارهم شركاء لها